محافظ الدقهلية: استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدي للبناء المخالف

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار العمل بملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكل أنواع المخالفات، والتصدي بكل حسم لأي محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لأعمال البناء بالمخالفة للقانون على مستوى المحافظة.

وأوضح في بيان إعلامي، استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدي للبناء المخالف والتعديات بمختلف أشكالها، مؤكدا أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدار للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم؛ حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأضاف المحافظ، أن التقرير الأخير لجهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن "طلخا، والسنبلاوين، ونبروه" أكد إزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة بالمدن السابقة واتخاء الإجراءات القانونية.