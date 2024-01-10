شهدت جامعة حلوان، افتتاح نادى جامعة حلوان، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وقيادات الوزارتين، وعدد من الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية، ضمن خطط الجامعة لتوفير بيئة جامعية متكاملة لطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وسيضم مرافق رياضية وترفيهية مجهزة بأحدث التجهيزات منها على سبيل المثال صالة ملاكمة تم إهدائها إلى النادي.

ولمعرفة التفاصيل والاستفسارات، حاورنا الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس جامعة حلوان لشئون الأنشطة الطلابية والمدير التنفيذي للنادي، وفيما يلي نص الحوار:

- بداية ما هي طبيعة نادي جامعة حلوان؟

نادي جامعة حلوان مشهر طبقا لقانون ١٩٧١ للشباب والرياضة ومشهر كأحد أندية الجهات الحكومية، ويعد أول نادي في مصر يعمل بهذا النوع من الإشهار كأول نادي لجامعة حكومية، ويأتي ضمن خطط الجامعة برئاسة الدكتور السيد قنديل لتوفير بيئة جامعية متكاملة لطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، فضلا عن توفير مرافق رياضية وترفيهية مجهزة بأحدث التجهيزات.

- ماذا عن العضويات التي يمكن الاشتراك فيها بالنادي؟

سيكون هناك 7 أنوع من العضويات بنادي جامعة حلوان، وسيكون عضو هيئة التدريس وموظف الجامعة العضوان الأصليان بالنادي.

وهناك عضويات موسمية وعضويات أخرى مؤقتة، كعضويات الطلاب بالكليات المختلفة التابعة لجامعة حلوان، الذين تنقطع علاقتهم الدراسية بالجامعات بعد دراسة الفرقة النهائية، بالإضافة إلى عضويات أخرى بالنادي رياضية ستكون مدفوعة القيمة كاملة.

- كيف سيتم حساب قيمة عضوية أعضاء هيئة التدريس والعاملين؟

العضو من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، سيكون اشتراكا عاديا أشبه بمنظومة الدفع في التأمين الصحي واشتراكهم سيكون سنويا أما إذا أراد عضو هيئة التدريس أو العامل في الجامعة إضافة آخرين من غير قوة الجامعة كأب أو أم أو ما إلى آخره ستكون عضويات رياضية مدفوعة، وبالتالي الجامعات ستتكفل بعضويات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والموظفين وسيكون المبلغ المدفوع سنويا رمزيا.

- ما طبيعة الرياضات والألعاب التي سيتيحها النادي؟ وهل هناك إمكانية للمشاركة في مسابقات عالمية؟

نادي جامعة حلوان سيمارس كل النشاطات والألعاب الرياضية تقريبا، وسينافس في كل المسابقات والاتحادات الرياضية والأولمبياد، فنحن بصدد تكوين فريق كرة القدم الأول لبدء المشاركة في الدوري الدرجة الرابعة ونسعى إلى تهيئة الظروف لوصول النادي إلى الدوري الممتاز.

- ماذا عن أماكن وفروع نادي جامعة حلوان؟

النادي له مقر أصلي في جامعة حلوان و3 فروع، هم فرع النادي بكلية الهندسة، وفرع النادي بكلية التربية الرياضية بنين، وفرع النادي بكلية التربية الرياضية بنات.

- هل هناك فئات محددة أو شرائح مسموح لها الاشتراك بالنادي؟

النادي مفتوح أمام الكل للاشتراك بعضوياته ولا مشكلة أمام أحد.

- هل أعلن عن أسعار العضويات بمختلف أنواعها؟

ما إن ننتهي من الافتتاح الرسمي للنادي لكي نستكمل دراسة الجدوى المعدة من أجل هذا الأمر، ولكن بالطبع أقل عضوية نادي في مصر في الوقت الحالي تبلغ ١٢٣ ألف جنيه تقريبا وعضويات نادي جامعة حلوان لن تصل إلى نصف هذا المبلغ، وسيتم الإعلان عن أسعار العضويات قريبا.

- هل تم توزيع 100 دراجة هوائية خلال افتتاح النادي؟

رُصد عدد كبير من المسابقات خلال الافتتاح للحضور من الطلاب، أبرزها سحب علني على 100 دراجة هوائية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وحصل الطلاب الفائزين على كارت لاستلام الجائزة الهدية من الجامعة والدراجة من وزارة الشباب والرياضة بعد إجراء سحب علني وكان هناك شرطا، وهو أن يكون الفائز من أفراد مجتمع الجامعة وحضر حفل الافتتاح ومراسم سحب القرعة.