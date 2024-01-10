الجامعة العربية: توقيع اتفاقية إطلاق مبادرة لتعارفوا لإقامة معرض للتواصل مع العالم

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، توقيع المبادرة العربية الدولية بعنوان "لتعارفوا"، بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وشركة OPENET- ANTIKA تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الشئون الاقتصادية، بمشاركة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وأحمد نصر، ممثل عن شركة OPENET- ANTIKA، حيث تتضمن هذه المبادرة إقامة معرض عربي دوري في الدول الأجنبية التي يوجد فيها مقار للغرف التجارية العربية المشتركة، بهدف التواصل العربي مع العالم.

وأوضحت الجامعة العربية أن تلك المعارض التي تقام في العالم تشكل فرصة فريدة للتعريف بالدول التي تشارك فيها، على كافة المستويات، الثقافية، التجارية، الحضارية، السياحية، العلوم والتكنولوجيا، والفنون والتراث، بالإضافة إلى جانب المنتجات والصناعات المختلفة التي تشتهر بها.

وتتيح هذه المعارض فرصة تسويقية وترويجية واسعة للدول والشركات الكبيرة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين المشاركة، إضافة الى اللقاءات الثنائية التي توفرها لأصحاب الأعمال والتي ينتج عنها عادة شراكات تجارية أو استثمارية.

ومن المقرر أن تتضمن إقامة تلك المعارض في دول مقار الغرف بفترات محددة يتم الاتفاق عليها، بحيث تشكل منصة للتواصل والترويج على كافة المستويات وتعزيز الروابط العربية مع العالم وتقديم رؤية متقدمة عن العالم العربي.

وسيقوم اتحاد الغرف العربية بالتنسيق مع الشركة لإقامة المعارض لتكون شريكاً في عملية التنظيم والترويج ودعوة الشركات في الدولة المضيفة للمشاركة مما يتيح المجال للتعارف وإقامة شراكات عربية – أجنبية، كما سيتضمن اقامة ركناً خاصاً بالتجارة والاستثمار، السياحة، الثقافة، الفنون، رواد الأعمال، الابتكار والاختراع، العلوم الإنسانية، واجتماعات ثنائية وورش عمل.

وكذلك سيتم العمل على إنشاء منصة رقمية، تتيح للأفراد والمشاركين التواصل واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتسهيل التكامل الاقتصادي وإقامة الشراكات التجارية العربية الدولية، وقيام الزوار استكشاف مساحات العرض، وتكلفتها وحجز الأجنحة للمشاركة الحضورية أو الافتراضية، مع توافر نظام الحجز الذكي للأفراد.