أسامة حمدان: قوات الاحتلال استهدفت الأطفال في غزة قتلا وخطفا

استعرض القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الوضع الإنساني والميداني وجرائم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ96 في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، إن «الاحتلال يواصل الحرب النازية وحرب الإبادة الجماعية بكل وحشية ونازية وسادية، ضد ما يزيد على مليوني فلسطيني».



وتابع: «الاحتلال يستخدم كل أنواع الأسلحة والقنابل المحرمة دوليًا، والمرسلة إليه من الولايات المتحدة؛ مستهدفا الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والمدنيين والأبرياء».



وأشار إلى أن «تلك الجرائم ممتدة ومتواصلة في عموم الضفة والقدس، عبر حصار المدن والمخيمات وجرائم الاغتيال المتعمد بدم بارد، والاعتقال والتدمير الممنهج للبيوت والبنى التحتية».



وأعلن ارتفاع عدد شهداء الضفة لأكثر من 350 شهيدًا منذ 7 أكتوبر، مضيفًا: «شهد العالم يوم أمس قامت آليات الاحتلال عمدًا وانتقامًا دعس أحد الشهداء في طولكرم بعد قتله برصاص الاحتلال، وفي جنين استهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من الشباب، استشهد منهم 7».



ولفت إلى أن «الاحتلال لم يدع جريمة إلا وارتكبها، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الإنسانية والدولية»، قائلًا إن «قوات الاحتلال استهدفت الأطفال في غزة قتلا وخطفا».