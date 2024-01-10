حماس تنفي الحديث المتداول بشأن المبادرة الجديدة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي

نفى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، وجود مبادرة جديدة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي من حيث المبدأ، لافتًا إلى أن المتداول حول هذا الأمر «عملية تدليس وتضليل تمارسها حكومة الاحتلال».

وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء: «هذه عملية تدليس وتضليل تمارسها حكومة الاحتلال؛ من أجل تسكين وتهدئة الشارع الغاضب، لاسيما عائلات الأسرى الذين يشاهدون أبناءهم يقتلون على يد جيش الاحتلال».

ولفت إلى أن «عائلات الأسرى يراقبون رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، غير العابئ بسلامة أبنائهم ولا يهمه أن يقتل بعضهم أو ربما كلهم».

وأشار إلى أن المتداول حول وجود مقترح قطري لتبادل الأسرى، لم يكن خبرًا حقيقيًا، بل تحليل من صحفي على القناة «13» العبرية ذكره في معرض حديثه، مؤكدًا أن «هذا الحديث لا مصداقية له».

وأضاف: «موقفنا في الحركة واضح، لا مبادرات مقبولة ما لم تقم أساسًا على وقف العدوان بشكل كامل ونهائي على قطاع غزة».