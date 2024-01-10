تنتهي غدًا الخميس، 11 يناير، فترة تسجيل البيانات وسداد مبلغ جدية حجز 1160 وحدة سكنية تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينتي العبور وأسيوط الجديدتين.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن طرح 1080 وحدة سكنية بمحور الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة، بمساحات 89 و92.5 متر مربع، وبسعر 7245 جنيها للمتر المربع الواحد.

كما طرحت 80 وحدة سكنية بمشروع إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة بمساحة 63 متر مربع، وبسعر 6520 جنيها للمتر المربع الواحد.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخصيص الوحدات بنظام أسبقية الحجز (أونلاين) عبر الموقع الإلكتروني التالي: https://www.hdb-reservation.com/

ويبدأ الحجز والاختيار بين الوحدات المتاحة من الساعة العاشرة صباحًا حتى 11:59 منتصف الليل يوم الأحد 21 يناير 2024، عبر الموقع الإلكتروني نفسه.

ويشترط في المتقدم للحجز أن يكون شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عاما في تاريخ الطرح، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد.

ونبّهت كراسة الشروط إلى أنه لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية، وأن الإعلان وكراسة الشروط يعتبرات جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

وشددت على أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وأنه في حالة مخالفة ذلك تطبق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الاجراءات المترتبة على ذلك طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.