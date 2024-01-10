إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، أنها قصفت مجددا مواقع لحزب الله، الموالي لإيران في جنوب لبنان، مع تصاعد التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، طبقا لما ذكرته مصادر أمنية إسرائيلية ولبنانية.



وذكر الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مجمعا عسكريا في بلدة "الناقورة" بالمنطقة الحدودية حيث تم إطلاق صواريخ في اتجاه مواقع إسرائيلية، بالقرب من الحدود اللبنانية.



وأضاف الجيش أنه هاجم "بنية تحتية لإرهابيين" ومجمعا عسكريا بالقرب من بلدة "لبونة" في جنوب لبنان.



وكان لبناني قد قتل وأصيب أخر في قصف إسرائيلي، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، استهدف أحد المنازل في جنوب لبنان.



ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، "أطلق الطيران المسير المعادي بعد منتصف الليلة الماضية، صاروخا باتجاه أحد المنازل في بلدة كفرشوبا ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح مواطن آخر".



وأشارت إلى أن "العدو أغار بالطيران المسيّر على أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة".



وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.