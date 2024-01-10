قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن حديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كان شديد الوضوح.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الشرق للأخبار»، مساء الأربعاء، أن «أبو مازن» شدد على أهمية «وجود أفق سياسي وإنهاء الحرب على غزة، حتى يمكن الحديث عن أي موضوع آخر».

وأكمل: «الرئيس أبو مازن كان واضحًا بضرورة وقف العدوان على غزة وإدخال المواد الغذائية والطبية ووقف هجمات المستوطنين، حتى لا تتحول المعركة إلى حرب إقليمية لا يحمد عقباها وتدمر كل شيء في المنطقة بأسرها».

وأكد أن «الإدارة الأمريكية تعد بالكثير ولا تنفذ شيئا»، معقبًا: «الموقف الأمريكي يعطي الإجابات التي نريدها لكنه لا ينفذ شيئًا على الأرض، فهو يقول إنه ضد عنف المستوطنين، لكن المستوطنين قتلوا أكثر من 230 شهيدا في الضفة الغربية».

وذكر أن «أبو مازن» أكد لـ«بلينكن» استعداد السلطة لتحمل مسئولياتنا، لكنها لا تقبل تجزئة غزة أو التهجير والمساس بمنظمة التحرير الفلسطينية وشرعيتها وتمثيلها للشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن «الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولياتها لأنها الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل أو إلزامها بوقف العدوان»، موضحًا أن «المنطقة في حريق مستمر دون وقف العدوان».

واستطرد: «نعول على صمود الشعب الفلسطيني والتنسيق الدائم والمستمر مع الأشقاء العرب في القمم التي تعقد، ونتمنى تحولها إلى قمم أكبر تسفر عن توجه فلسطيني عربي شامل مع الإدارة الأمريكي للضغط عليها بشكل جدي لوقف العدوان».