سفن أمريكية وبريطانية تسقط مسيرات وصواريخ للحوثيين في البحر الأحمر

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أفادت تقارير أمريكية بأن المتمردين الحوثيين المدعومين من قبل إيران هاجموا مجددا سفنا تجارية في البحر الأحمر.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء اللاثاء أن طائرات مقاتلة أمريكية وبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ بواسطة صواريخ جو - جو.

وتم إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم اعتراضها من مناطق يمنية يسيطر عليها الحوثيون جنوب البحر الأحمر باتجاه الممرات الملاحية الدولية حيث كانت هناك عشرات السفن التجارية.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وهذا هو الهجوم الـ26 الذي يشنه الحوثيون على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر.