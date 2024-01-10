غطاس يتابع أعمال حرث أحد الأراضي الزراعية المبورة في طريق دمنهور - أبو حمص بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم المساس بها، وتكثيف الجولات المرورية على الأراضي الزراعية المبورة بنطاق المحافظة؛ للتأكد من عدم صلاحية تلك الأراضي للزراعة.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم الأربعاء، أن كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة تابع أعمال حرث أحد الأراضي الزراعية المبورة بنطاق دمنهور - أبو حمص، التي قامت نائب محافظ البحيرة بالمرور عليها سابقاً، ووجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تلك الأراضي للزراعة، حيث تم التأكد من صلاحيتها للزراعة وتوافر جميع المقومات بها.

وشددت نائب محافظ البحيرة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرة إلى أن عقوبة تبوير الأراضي الزراعية المنزرعة تصل إلى الحبس سنتين وغرامة مالية، مؤكدة تكثيف الجهود للقضاء على تلك الظاهرة نهائياً والتعامل بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة.