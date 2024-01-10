وكالة الأنباء الفلسطينية: استشهاد 15 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في رفح جنوب قطاع غزة

استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، في قصف نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي لشقة في عمارة سكنية غرب رفح جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بوصول 15 شهيدا إلى المستشفى الكويتي في رفح جراء "قصف الاحتلال شقة في عمارة سكنية لعائلة نوفل في حي تل السلطان غرب رفح".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أفاد أمس الثلاثاء بأن الحرب الإسرائيلية خلفت 23 ألفا و210 قتلى من بينهم 10 آلاف طفل وسبعة آلاف امرأة و326 قتيلا من الطواقم الطبية و45 من عناصر الدفاع المدني و112 صحفيا، و60ألف مصاب.

وأوضح أن نحو سبعة آلاف فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين 70% منهم من الأطفال والنساء، بينما أصيب نحو 60 ألفا بجروح مختلفة منهم ستة آلاف إصابة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياة.

وتواصل إسرائيل شن حرب واسعة النطاق بشكل غير مسبوق على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبدأت الحرب بعد هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل تتضمن إطلاق قذائف صاروخية ودخول مسلحين إلى مواقع وبلدات إسرائيلية ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي.