الخارجية الروسية: الاجتماع السري بشأن أوكرانيا في الرياض هو دعاية لنظام زيلينسكي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع السري بشأن أوكرانيا في الرياض هو "دعاية"، ومحاولة للفت الانتباه إلى نظام فلاديمير زيلينسكي، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقالت زاخاروفا لراديو "سبوتنيك"، "هذا مفهوم قديم ومتطور. مفهوم جذب الاهتمام السياسي لنظام زيلينسكي. وفي اللغة الروسية البسيطة المليئة بالتعابير الإنجليزية، هذه دعاية لنظام زيلينسكي".

وأشارت زاخاروفا إلى أن مثل هذا "الضجيج" الإعلامي تم إنشاؤه من أجل الحفاظ على وهم النشاط السياسي، و"تحويل انتباه الجمهور العالمي بعيدًا عن العمليات الحقيقية للتسوية المحتملة".

وكشفت مصادر أن اجتماعا سريا جرى في الرياض بين مسؤولين أوكرانيين وغربيين في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حول ما يسمى بصيغة السلام التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، فشل في التوصل إلى أي نتائج، حسبما ذكر موقع قناة "آر تي العربية" الروسية، نقلا عن وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت المصادر إن "الاجتماع جرى في الرياض بسرية تامة، في السادس عشر من الشهر الماضي، بحضور الهند وتركيا"، مؤكدة أنه "لم يتم إحراز أي تقدم يذكر" فيه.