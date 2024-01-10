مسؤولان أمنيان كبيران في كوريا الجنوبية وأمريكا يبحثان تجارة الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية

بحث مسؤولان أمنيان كبيران في كوريا الجنوبية وأمريكا التطورات المرتبطة بكوريا الشمالية، بما في ذلك تعاونها العسكري المتزايد مع روسيا واستفزازاتها الأخيرة على طول المنطقة منزوعة السلاح.

وذكر البيت الأبيض أن تشانج هو-جين، مدير مكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي، وجيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، عقدا محادثات عبر الهاتف في هذا الصدد أمس الثلاثاء، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وذكر مكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي أن المسؤولين "أدانا بأشد العبارات الممكنة نقل بيونجيانج صواريخ باليستية إلى موسكو واستخدامها ضد أوكرانيا، بوصفه انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي يزيد من معاناة الشعب الأوكراني.

وأضاف المسؤولان أن نقل واستخدام تلك الأسلحة "يقوضان النظام العالمي لحظر انتشار الأسلحة النووية وينطويان على تداعيات أمنية واسعة لأوروبا وشبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

يشار إلى أنه في أعقاب تعزيز التعاون بين بيونجيانج وموسكو، تعهد المسؤولان بمواصلة التعاون عن كثب بشكل متواصل ، لدعم أوكرانيا وشعبها "مع الحفاظ على تعاون وثيق بشأن التحديات الأمنية المشتركة لدعم السلام والأمن عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم".