الجيش اللبناني: العثور على 3 خراطيم مدَّها جيش الاحتلال لضخ مواد حارقة

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، العثور على ثلاثة خراطيم تستخدم لضخ مواد حارقة كانت ممدودة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأراضي اللبنانية.

وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيكها بحضور عناصر اليونيفيل.

وأكّدت تعرّض عناصر الجيش واليونيفيل لرمايات معادية دون وقوع إصابات، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأضاف البيان أن الدورية المشتركة عثرت في خراج بلدة عيتا الشعب - الجنوب على خرطومين مماثلين، كانا ممدودين من مركز تل الراهب التابع للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيكهما.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي ردا على شكوى إسرائيل حول عدم التزام لبنان بالقرار 1701، وفق وكالة الأناضول.

وأشارت الخارجية اللبنانية، إلى أن إسرائيل هاجمت مراكز للجيش 34 مرة منذ 7 أكتوبر.