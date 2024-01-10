الصين تدعو أمريكا إلى التوقف عن تسليح تايوان

دعت الصين، الولايات المتحدة إلى التوقف عن تسليح تايوان، في اجتماع لممثلين عسكريين.

وأعلنت وزارة الدفاع، في بكين اليوم الأربعاء، أن جمهورية الصين الشعبية غير مستعدة للتوصل إلى حل وسط حول قضية تايوان.

والتقى ممثلون من وزارتي الدفاع في البلدين أمس الأول الاثنين وأمس الثلاثاء في واشنطن - قبل بضعة أيام من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان، التي تجرى يوم السبت المقبل.

ولدى تايوان، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 23 مليون نسمة، حكومة مستقلة، منذ عام 1949 وتطورت إلى دولة ديمقراطية، غير أن قيادة الصين ترى أن تايوان جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية وتسعى جاهدة لإعادة ضمها، بالقوة إلى لزم الأمر.

وأيا كان من سيشكل الحكومة المقبلة، في الجمهورية الجزيرة، الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي من البر الرئيسي الصيني، فقد يكون له أيضا تأثير واسع على العلاقة بين واشنطن وبكين.

ويمثل دعم الولايات المتحدة لتايوان نقطة خلاف رئيسية بين القوتين النوويتين.

وطبقا لبيان صادر عن الوزارة في بكين، أعربت الصين، عبر ممثلها في واشنطن، عن استعدادها لـ"تطوير علاقات صحية ومستقرة بين القوات المسلحة".

وأكدت أمريكا، أنه يتعين أن تبقى قنوات التواصل ين الجانبين مفتوحة، حتى لا تنجرف المنافسة الثنائية إلى صراع.