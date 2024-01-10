محافظ الصندوق السعودي: استثمرنا حوالي 30 مليار دولار في المعادن الأساسية

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، اليوم الأربعاء، التوسع في برنامج الاستكشاف التعديني ليشمل الزنك والليثيوم، حيث تجري "معادن" أكبر برنامج استكشاف عالمي، كاشفا عن وصول المملكة إلى 3ر1 تريليون من الموارد المعدنية وستصل إلى 5ر1 تريليون.

وأشار الرميان، خلال حديثه اليوم في "مؤتمر التعدين الدولي" في الرياض ، إلى أن المملكة لا تملك كافة أنواع المعادن التي تحتاجها لمبادراتها المستقبلية، ولإيجاد الأمن في سلسلة الإمداد قامت "معادن" بمشروع مشترك مع "صندوق الاستثمارات" من خلال "منارة المعادن" التي تؤمن احتياجات المملكة من المعادن دوليا، حيث تم استثمار من 25 إلى 30 مليار دولار في المعادن الأساسية، باستثمارات في مختلف الدول حول العالم.

وأوضح أن المركبات الكهربائية تتطلب معادن أكثر بتسع مرات من السيارات التقليدية، لافتا إلى أن "الطلب على المعادن سيزداد، وللحصول على صفر انبعاثات كربونية سنحتاج الطاقة المناسبة للتعدين بعيدا عن الطاقة التقليدية".