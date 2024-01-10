سفير أوكراني يكشف منح إسرائيل أسلحة كان مقررا إرسالها لكييف

قال السفير الأوكراني لدى تركيا، واسيل بودنار، إنه تم تزويد إسرائيل بأسلحة كان من المقرر إرسالها إلى كييف، موضحاً أن حرب غزة الحالية أثرت سلبا على تسليح الدول الغربية لبلاده.

وأضاف بودنار، في تصريحات لمجموعة صحفيين بمقر السفارة في أنقرة، اليوم الأربعاء، أن حرب غزة تسببت في انتشار تصور بين الرأي العام الدولي بأن الحرب الأوكرانية الروسية قد انتهت، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

كما أشار إلى أن الإعلام العالمي نقل تركيزه من أوكرانيا إلى غزة، موضحاً أن ديناميكيات السياسة الداخلية في الدول الغربية أثرت أيضا على مساعداتها المقدمة لأوكرانيا.

وبشأن المستجدات في بلاده، قال إن موسكو تعمل على تحديث صناعتها الدفاعية لمواصلة الحرب، مبيناً حصول أوكرانيا على معلومات تفيد بتصنيع موسكو طائرات بدون طيار بحرية، وأنهم أطلعوا تركيا على هذه المعلومات.

كما شدد على أهمية عدم تمكّن السفن الروسية من الدخول والخروج إلى البحر الأسود، بالنسبة لأوكرانيا، بسبب تطبيق تركيا أحكام معاهدة مونترو بشأن المضائق، مؤكداً: "نستطيع حماية أوديسا بفضل إغلاق المضائق".