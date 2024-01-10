 الخارجية الأمريكية: لا نرى شيئًا يفعله الجيش الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الأمريكية: لا نرى شيئًا يفعله الجيش الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من غزة

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 10 يناير 2024 - 1:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يناير 2024 - 1:01 ص

قال المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية سام ويبروج، إن بلاده لا ترى حتى الآن أي شيء يفعله الجيش الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن بلاده ترفض أي احتلال إسرائيلي لقطاع غزة.

وأوضح أن بلاده ترفض أيضًا أي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك ترفض أي تقليص من الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة تعتبر كل شبر من قطاع غزة هو جزء من الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أنّ هذه المبادئ الأمريكية هي أيضا نفس مبادئ قادة المنطقة.

ونوه بأن بلاده سمعت تصريحات تحريضية من مسئولين إسرايئليين منهم بعض الوزراء بخصوص تهجير الفلسطينيين، لكنه واشنطن أكّدت رفضها ذلك، مدعيا أنّ هذه الدعوات تناقض الموقف الرسمي الذي يحمله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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