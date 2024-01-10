اعتقال 800 امرأة في سجون طالبان

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ذكر مسئولون في شئون سجون حركة "طالبان"، أن هناك حاليا إجمالي 19 ألف سجين بمختلف أنحاء أفغانستان، من بينهم حوالي 800 من النساء.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن احتجاز فتيات في كابول.

وقال حبيب الله بدر نائب الرئيس العسكري للمكتب التنفيذي لشئون سجون طالبان أمس الثلاثاء لوسائل إعلام تابعة للحكومة المؤقتة لطالبان، إن عدد السجينات في سجون طالبان تراجع، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت شبكة "الإذاعة والتلفزيون الوطنية" التابعة لنظام طالبان، أن إجمالي عدد السجناء بمختلف أنحاء أفغانستان يبلغ حاليا 19 ألفا، حوالي 800 منهم من النساء.

وكان مولاوي محمد يوسف مستري رئيس المكتب التنفيذي لشئون سجون طالبان، قد أعلن سابقا اعتقال وسجن 32 ألف شخص، خلال حكم حكومة طالبان في أفغانستان على مدى عامين.