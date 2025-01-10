 إصابة 18 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا - قنا - بوابة الشروق
الجمعة 10 يناير 2025 12:22 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إصابة 18 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا - قنا

كمال رشاد
نشر في: الجمعة 10 يناير 2025 - 11:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يناير 2025 - 11:56 ص

أصيب 18 شخصًا صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق سفاجا - قنا جنوب البحر الأحمر.

كان اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث في الكيلو 35 من طريق سفاجا - قنا. وعلى الفور، تم الدفع بعدد 11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 18 شخصًا.

ونقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة. وتُجري الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على سبب وقوع الحادث، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك