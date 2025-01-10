 ألياسيم يضرب موعدا مع كوردا في نهائي أديلايد للتنس - بوابة الشروق
الجمعة 10 يناير 2025 4:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ألياسيم يضرب موعدا مع كوردا في نهائي أديلايد للتنس

د ب أ
نشر في: الجمعة 10 يناير 2025 - 4:08 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يناير 2025 - 4:08 م

ضرب الكندي فيلكس أوجر ألياسيم، موعدا ضد خصمه الأمريكي سيباستيان كوردا، في نهائي بطولة أديلايد المفتوحة للتنس.

واجتاز ألياسيم، المصنف الخامس للبطولة، منافسه الأمريكي تومي بول، بعدما تغلب عليه في مباراة ماراثونية استغرقت 3 مجموعات، بالدور قبل النهائي للبطولة، المقامة على الملاعب الصلبة.

وفاز أوجر ألياسيم على بول، المصنف الأول للمسابقة، بنتيجة 7-6 (7-3) و3-6 و6-4، صباح اليوم الجمعة، بالمسابقة التي تجرى في أستراليا.

وضرب اللاعب الكندي، موعدا في المباراة النهائية، التي تقام غدا السبت، مع الأمريكي سيباستيان كوردا، الذي فاز على الصربي ميومير كيكمانوفيتش.

وتغلب كوردا، المصنف الثاني للبطولة، على كيكمانوفيتش بنتيجة 6-3 و7-6 (7-4)، في مباراة المربع الذهبي الأخرى.


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