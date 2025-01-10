محافظ مطروح يوجه بمواصلة الاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ

أصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، توجيهات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مدن المحافظة الساحلية، لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة منذ مساء الخميس، مشددا على أهمية التعامل السريع مع تداعيات الأمطار الغزيرة والرعدية التي أثرت على بعض المناطق.

وأكد المحافظ على تكثيف جهود مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية، لرفع تراكمات المياه، وتم تنظيم حملات ميدانية للمرور على المناطق المتضررة وضمان انسيابية الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والطريق الدولي الساحلي.

كما أوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية لتلقي بلاغات المواطنين.

ووجه اللواء شعيب رؤساء المدن بضرورة التواجد الميداني لمتابعة أعمال شفط المياه، والتنسيق مع فرق الطوارئ المختلفة، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، خاصة في المناطق السكنية المتضررة. كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن المشكلات عبر غرفة العمليات على الرقم (0464933158) أو الخط الساخن (114).

وأوضح الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة دفعت بـ25 سيارة ومعدة لسحب المياه من الشوارع والطريق الدولي بالتعاون مع مراكز ومدن المحافظة.

من جهته، أكد المهندس يوسف شعيب، رئيس قطاع كهرباء مطروح، أنه يتم تلقي الشكاوى المتعلقة بالأعطال الكهربائية والتعامل معها فورًا، مع توعية المواطنين بخطورة ملامسة الأعمدة والأسلاك أثناء الأمطار.

وأشار محافظ مطروح إلى أن جميع قطاعات المحافظة على أهبة الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس السيئ وعودة الأوضاع إلى طبيعتها. وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين وسرعة التخلص من آثار الأمطار.