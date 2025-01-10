نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جي دي فانس يستقيل من مجلس الشيوخ

أعلن نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جي دي فانس استقالته من مجلس الشيوخ الأمريكي، على أن تكون سارية اعتبارا من اليوم الجمعة.

وكشف فانس عن نيته في رسالة أرسلها يوم الخميس إلى حاكم ولاية أوهايو الجمهوري مايك ديواين، الذي سيتولى اختيار خليفته.

وكتب فانس:"إلى شعب أوهايو، أود أن أعبر عن امتناني العميق على شرف تمثيلكم في مجلس الشيوخ الأمريكي. عندما تم انتخابي لهذا المنصب، وعدت بأنني لن أنسى أبدا من أين أتيت، ولقد حرصت على أن ألتزم بهذا الوعد كل يوم".

ويعد ديواين المسؤول الوحيد عن تعيين خليفة لفانس، الذي تم انتخابه لفترة ولاية مدتها ست سنوات في عام 2022. وسيخدم من يعينه ديواين حتى ديسمبر 2026. ومن سيتولى المنصب سيحتاج إلى الترشح مرة أخرى للفترة المتبقية من الولاية في نوفمبر 2026.

