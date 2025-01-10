رئيس مدينة أرمنت يبحث تقدم مشروعات حياة كريمة ويضع حلولا للتحديات

ناقش العقيد أحمد الهواري، رئيس مدينة أرمنت في الأقصر، خلال اجتماع مع القيادات الشعبية ومهندسي المشروعات بالمركز، معدلات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" والتحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات في القرى التابعة للمركز، حيث تم التوصل إلى حلول عملية لعدد من المشكلات.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس المسؤول عن مشروع الصرف الصحي وضع المناطق غير المكتملة، موضحًا أن هذه المناطق تقع ضمن نطاق القرى التابعة، كما تم التطرق إلى مشكلة مداخل الكباري الواقعة على الطريق الرئيسي، والتي تسبب حوادث متكررة، وأُقرّ الحل بإنشاء مطبات خفيفة لتخفيف السرعة عند المداخل.

وفي سياق متصل، تمت مناقشة مشكلة ضيق مداخل قرى المحاميد قبلي وبحري ووجود إشغالات تعيق الحركة، حيث اتُّفق مع رئيس القرية والعمد على توسعة تلك المداخل لتحسين الحركة المرورية.

أما بشأن التكدس المروري بجوار مسجد الرحمن في مدخل أرمنت، أوضح العميد الهواري أنه يجري التنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ حملات مستمرة تستهدف إزالة التزاحم الناتج عن المركبات والبائعين، بما يضمن انسيابية المرور في المنطقة.

كما تناول الاجتماع مشكلة الحفر على الطريق السريع الناتجة عن تركيب كابل فايبر، حيث أكد المهندس المسئول عن هيئة الطرق أن العمل سيبدأ الأسبوع المقبل لتغطية الحفر وإعادة الرصف البارد، بما يضمن سلامة المركبات والمواطنين.

وعلى صعيد آخر، شدد رئيس المدينة على سرعة إنجاز توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وفقًا للخطة الزمنية المحددة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

وفي ختام الاجتماع، ناقش الحاضرون مطلب إنشاء نقطة إسعاف نهري بمركز أرمنت، وأكد رئيس المركز أن هذا المطلب يخضع حاليًا للدراسة