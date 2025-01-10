 الحرس الثوري: يدنا على الزناد.. وإسرائيل وصمة عار على العالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحرس الثوري: يدنا على الزناد.. وإسرائيل وصمة عار على العالم

وكالات
نشر في: الجمعة 10 يناير 2025 - 11:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يناير 2025 - 11:28 ص

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، قوله إن قدراتهم الدفاعية قوية و"مستعدون لأي تهديد ويدنا على الزناد"، مؤكدا أن "إسرائيل وصمة عار على العالم وهي تعتمد على الدعم المباشر من الولايات المتحدة".

وأضاف سلامي أن "الإسرائيليين قتلة وليسوا مقاتلين وهم أضعف سياسيا واقتصاديا مقارنة بالعام الماضي"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأشار إلى أن "صواريخ اليمن تضرب أهدافها في إسرائيل رغم تراكم منظومات الدفاع الجوي هناك".

وتابع: "شعبنا يطالبنا بتنفذ عملية الوعد الصادق 3 ولن نسمح بتلاشي شغفهم بالسعي نحو القوة"، قائلا إنه "بعد خروجنا من سوريا دمر الكيان الصهيوني بناها التحتية الدفاعية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وبريطانيا لم تتمكنا من مواجهة أنصار الله (الحوثيين) في البحر الأحمر".

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