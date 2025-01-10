الأهلي يواجه هليوبوليس في دوري سوبر السلة رجال

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يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، مباراة مهمة مساء اليوم، الجمعة، أمام فريق هليوبوليس ضمن منافسات بطولة الدوري.

تنطلق المباراة في الساعة الرابعة عصرا على صالة المقاولون العرب، ويسعى الأهلي لتقديم عرض مميز وقوي لمواصلة الانتصارات في البطولة.

واختتم الأهلي مرانه أمس بقيادة أوجستي بوش المدير الفني للفريق، الذي أكد على ضرورة التركيز الشديد في المباراة والالتزام بالتعليمات الفنية داخل ‏الملعب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق الطيران في المباراة السابقة بنتيجة 89-42 ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

وتوج الأهلي في وقت سابق بلقب دور المرتبط لكرة السلة رجال في الموسم الحالي، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مباريات النهائي.