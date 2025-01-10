حرائق الغابات في منطقة لوس أنجليس تلتهم أكثر من 10 آلاف مبنى

الأكثر قراءة
توقعات بتخفيض أقل للفائدة في مصر بسبب التطورات العالمية
بـ40 صاروخا و320 طائرة بدون طيار.. الحوثيون يضربون عمق إسرائيل
الجمارك تصدر آليات الإفراج عن سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ
البنك المركزي ووحدة غسل الأموال يصدران دليلا استرشاديا للتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين من عملاء البنوك
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
قضت النيران على أكثر من 10 آلاف مبنى، والعديد من المنازل، جراء حرائق الغابات بمنطقة لوس أنجليس، حسبما أفاد مسؤولون مساء يوم الخميس.