 حرائق الغابات في منطقة لوس أنجليس تلتهم أكثر من 10 آلاف مبنى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حرائق الغابات في منطقة لوس أنجليس تلتهم أكثر من 10 آلاف مبنى

د ب أ
نشر في: الجمعة 10 يناير 2025 - 8:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يناير 2025 - 8:46 ص

قضت النيران على أكثر من 10 آلاف مبنى، والعديد من المنازل، جراء حرائق الغابات بمنطقة لوس أنجليس، حسبما أفاد مسؤولون مساء يوم الخميس.


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