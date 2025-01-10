مصدر أمني عراقي: مقتل قيادي بارز في داعش و6 من معاونيه بكركوك

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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بمقتل نائب مساعد والي تنظيم داعش و6 من معاونيه في محافظة كركوك.

وقال المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، لـموقع السومرية نيوز الإخباري العراقي: "نفذ سلاح الجو العراقي اليوم ضربة جوية استهدفت وكراً لتنظيم داعش في جبال حمرين شمال شرقي العراق ، ما أدى الى مقتل نائب مساعد والي تنظيم داعش (ماهر حمد صلبي -أبو عبيدة)، و6 من معاونيه".

وأضاف: "وصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وعثرت على سلاحي M16 وناظور حراري وقنبلتين يدويتين وحزام ناسف وأربعة مخازن عتاد وستة هواتف نقالة وفلاش ميموري ولوح طاقة شمسية وأفرشة".

ورغم إعلان الحكومة العراقية في أواخر عام 2017 القضاء عسكريا على تنظيم داعش في البلاد ، ما زال التنظيم ينشط في مناطق نائية ويشكل تهديدا أمنيا.

وتفيد تقارير للأمم المتحدة بأن عدد عناصر التنظيم في العراق وسوريا يتراوح بين 1500 وثلاثة آلاف مقاتل