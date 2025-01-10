 طقس مستقر بالإسكندرية وتوقعات بسقوط أمطار غدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طقس مستقر بالإسكندرية وتوقعات بسقوط أمطار غدا

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 10 يناير 2025 - 11:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يناير 2025 - 11:52 ص

تشهد مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، طقسًا مستقرًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح متوسطة الشدة.

ومن المتوقع أن تستقبل المحافظة يوم الأحد المقبل بداية "نوة الفيضة الكبرى"، التي تعد من أشد نوات موسم الشتاء وأكثرها صعوبة، حيث تبدأ في مثل هذا التوقيت من كل عام وتستمر لمدة 6 أيام.

وأوضح تقرير صادر عن غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن موجة التقلبات الجوية ستستمر حتى غدًا السبت، مصحوبة بأمطار خفيفة قد تزداد إلى متوسطة خلال اليوم.

كما أكد التقرير أن نوة "الفيضة الكبرى" تتميز بشدة الأمطار والرياح، مع ارتفاع الأمواج وخروجها على الكورنيش، ما يعكس اسمها الذي يعود إلى فيض الموج المصاحب لها.

وذكر التقرير أيضًا أن محطات الصرف الصحي في المدينة جاهزة للتعامل مع هذه التقلبات، حيث تم تجهيز السيارات الخاصة بالطوارئ في المواقع الرئيسية.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، متابعة مستوى المناسيب في البيارات مثل بيارة محور التعمير والمصارف الزراعية، لضمان استعدادها لاستقبال الأمطار الناتجة عن النوة.

كما قام نافع بتفقد بعض محطات الصرف لضمان جاهزيتها وكفاءتها في التعامل مع كميات المياه المتوقعة.


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