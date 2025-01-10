إزالة 7 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بكفر الشيخ

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز كفر الشيخ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد المحافظ أنه أصدر تعليمات بالتعامل الفوري مع التعديات على أراضي أملاك الدولة، ومتابعة أي مخالفة يتم رصدها في المهد عبر منظومة المتغيرات المكانية.

وأضاف أن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف وقف هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأشار إلى أنه لن يتم السماح بتكرار التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، مع مراجعة عقود التقنين خلال السنوات الماضية.

وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، بما في ذلك حظر نقل الحيازات دون سداد الأقساط المستحقة، مع تسليم الأراضي المستردة لجهة الولاية.

وشدد على أن أي تعديات سيتم إزالةها بشكل كامل دون تقصير أو فساد، مع تحميل المتعدي تكاليف الإزالة بالكامل، ومضاعفة العقوبة في حالة معاودة التعدي على الأراضي