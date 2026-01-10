ألقى ضباط مباحث فاقوس بالشرقية، القبض على طالب بكلية الحقوق لاتهامه بالتعدي على شقيقته الصغري بالضرب المبرح داخل منزلهما بقرية الرفاعيين مركز فاقوس وتم إحالته للنيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة فاقوس من "همس.ب.ع"، 17 عاما، طالبة بالصف الثاني الثانوي، مقيمة قرية الرفاعيين دائرة مركز فاقوس، مصابة بكسر بأصابع اليد اليسرى وجروح بالوجه والقدمين تتهم فيه شقيقها "ا" 20 عاما، طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، بالتعدي عليها بالضرب المبرح لرغبته الحصول على 500 جنيه منها.

جرى ضبط المتهم، وبسؤاله أمام جهات التحقيقات أقر بأنه والديه منفصلان منذ 15 عاما، وأنه تعدى على شقيقته الصغرى بسبب معاتبته لها لتكرار خروجها المستمر من المسكن، موضحا أنه تعدى عليها بعكاز حديدى.

تم التحفظ على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 84 جنايات مركز فاقوس لسنة 2026، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.