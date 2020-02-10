فوكسكون تؤجل عودة عمالها إلى مصانع هواتف آيفون في الصين

أبلغت شركة صناعة الإلكترونيات الصينية هون هاي برسيشن المعروفة باسم فوكسكون موظفي مصانعها الرئيسية لإنتاج هواتف آيفون لصالح شركة آبل الأمريكية في الصين تأجيل عودة العمل في المصانع، على خلفية انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين إلى أن فوكسكون أرسلت عبر تطبيق تراسل داخلي مذكرة إلى موظفيها أمس الأحد أبلغتهم فيها أنها لم تستطع اتخاذ قرار بإعادة تشغيل المصانع، قبل تلقي إشعار آخر بشأن عودة شركة "آي.دي.بي.بي.جي" التي تنتج مكونات أساسية لتصنيع الهواتف آيفون في مصنع بمدينة شينجشو ومصنعين آخرين في شينشين بالصين.

من ناحيتها رفضت فوكسكون التعليق على هذه المعلومات وقالت إن المصانع ستلتزم تماما بالاشتراطات الحكومية وستستأنف الإنتاج "بطريقة منظمة" من خلال إعادة العمال إلى العمل تدريجيا.

وذكرت بلومبرج أن هذه المذكرة الداخلية تعزز الغموض المحيط باستئناف العمل في مصانع واحدة من أكبر شركات إنتاج الإلكترونيات لصالح كبرى الشركات في العالم.

كان عدد كبير من الشركات العاملة في الصين قد أوقفت العمل في مصانعها منذ بداية عطلة رأس السنة القمرية وحتى الآن بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد.

وكانت شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تأجيل استئناف حركة الإنتاج في مصانعها في الصين بسبب كورونا، حيث ذكرت فولكسفاجن اليوم الاثنين:" نعمل بجد على إعادة عملية الإنتاج إلى طبيعتها لكن تواجهنا تحديات بسبب تأخر استئناف عمل سلسلة التوريد في جميع أنحاء البلاد وبسبب محدودية إمكانيات السفر بالنسبة للعاملين في قطاع الإنتاج".

وادي تفشي الفيروس في الصين إلى وفاة 908 اشخاص وإصابة 40 الفا و171شخصا آخرين.