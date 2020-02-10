بوتين يشيد بإسهام الدبلوماسيين الروس في تحقيق الاستقرار بسوريا

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بإسهام الدبلوماسيين الروس في تحقيق الاستقرار بسوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بوتين قوله، اليوم، في كلمة بمناسبة "يوم الدبلوماسية"، إن الدبلوماسية الروسية دافعت دائماً بحزم وثبات عن مصالح البلاد.

وأضاف بوتين: "أن العمل الفعال لوزارة الخارجية الروسية ساهم في تحقيق استقرار الوضع في سوريا، وبدء عمل اللجنة الدستورية السورية".

وأوضح أنه بفضل جهود الدبلوماسيين الروس تحققت نتائج ملموسة في تطوير التكامل الأوروبي الآسيوي، وتطوير العلاقات الخارجية للمجموعات الاقتصادية للمنطقة الأوراسية.

وأشار بوتين إلى تعزيز التعاون مع الصين والهند وبلدان أخرى في أوراسيا، بما فيهم دول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن تحقيق مستوى جديد من الحوار مع دول إفريقيا.