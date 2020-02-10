«نقيب الفلاحين»: ارتفاع أسعار المواشي الحية طبيعي في هذا الوقت

قال نقيب الفلاحين حسين أبوصدام، إن الارتفاع الطفيف الذي شهدته أسعار المواشي الحية، طبيعي ولن يؤثر على أسعار اللحوم، مشيرًا إلى توفير الدولة للحوم الحمراء في منافذ للبيع بأسعار تناسب جميع الطبقات.

وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن انخفاض أسعار المواشي عن قيمة تكلفة التربية ضر بالمربين في الآونة الأخيرة، معتبرًا أن الارتفاع الطفيف الذي شهدته الأسواق في الأيام الاخيرة ضروري لإحداث التوازن المطلوب بين تكلفة تربية الماشية وسعر بيعها حفاظًا على الثروة الحيوانية المحلية.

وذكر أن الزيادة في أسعار المواشي الحية تراوحت بين 2 لـ 4 آلاف جنيها للرأس الواحدة، لافتًا إلى أن تحرك سوق المواشي جاء بعد شكاوى كثيرة من المربين نتيجة تكبدهم خسائر كبيرة نظرًا للانخفاض الشديد في أسعار المواشي الحية الأيام الماضية؛ ما جعل وزارة الزراعة تتخذ عدة إجراءات لتصحيح الوضع؛ منها توفير قروض البتلو منخفضة الفائدة وتقليل عمليات استيراد المواشي بغرض التسمين.

وأوضح أن الوزارة أوقفت استيراد الأبقار الحية من السودان بعد انتشار الحمى القلاعية بها، بجانب اتجاه المربين لشراء المواشي بغرض التسمين لبيعها في عيد الأضحي المقبل، مستغلين الانخفاض الشديد في أسعار المواشي الحية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أن هذا الوقت من العام يتميز بوفرة الأعلاف الخضراء من البرسيم منخفضة التكلفة بالنسبه للاعلاف الأخرى، وكنتيجه طبيعيه لذلك تنخفض كميات المواشي الحية المعروضة ما يساهم في تحرك الأسعار.

وأشار "عبدالرحمن" إلى أنه لابد من اتخاذ الإجراءات للحفاظ على الثروة الحيوانية المحلية كاستيراد السلالات الممتازه من العجلات العشار بغرض التربية، والتي تساهم في تحسين صفات السلالات، من حيث زيادة الألبان ونسبة التحويل إلى اللحم مع تقنين أوضاع استيراد المواشي بغرض التسمين، وتوفير الأمصال والأدوية البيطرية اللازمة بكميات وأسعار مناسبة للحفاظ على صحة المواشي وتقليل نسبة النفوق إضافة إلى أنه طالب بالتشديد على منع ذبح إناث المواشي والعجول البتلو.