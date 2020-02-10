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قال حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، إن والده كان ينصحه بالاستماع إلى المطربين عبد الحليم حافظ وهاني شاكر لتحسين أدائه الصوتي.

وتابع شاكوش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «غنيت أغنية الحلم الجميل للفنان هاني شاكر في أحد البرامج التلفزيونية».

ومن جانبه أشاد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية بشاكوش قائلا: «سمعتك وأنت بتغني الحلم الجميل وانبسطت بأداءك خاصة إنك غنيتها بإحساسك ومقلدتش حد».

وطالب شاكوش بتقديم النصائح للشباب للاستماع إلى أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ.