شعبة الدواجن: الضريبة العقارية تزيد تكلفة الإنتاج

قال الدكتور سيد عبد العزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن فرض الضريبة العقارية على أسعار الدواجن تزيد من تكلفة الإنتاج، لافتًا أنها سلع خدمية من المفترض دعمها من الدولة لأنها توفر بروتين حيواني رخيص الثمن لكل أفراد المجتمع، على حد تعبيره.

وأضاف «عبد العزيز»، أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج «حراس الوطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الأحد، أنه في ظل الإصرار على فرض الضرائب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والسولار، يتحمل المواطن تكلفة المنتج، مشيرًا إلى أن ذلك يتنافى مع حرص الدولة على انخفاض الأسعار.

ولفت إلى أن القيمة المضافة على الأعلاف نسبتها 14% موضحًا عدم وجود بديل مصري لها، وأنه تحدث مع «منى محرز» نائب وزير الزراعة حول هذا الموضوع؛ والتي أكدت له أنها ستتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ولم يتم الغاءها حتى الآن.

وبدأت وزارة المالية ممثلة في هيئة الجمارك تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات أعلاف الدواجن الواردة من الخارج، بنسبة بلغت 14%، في سبتمبر 2018، فيما أكد منتجو الدواجن أن القرار مخالف لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.