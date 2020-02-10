وصل المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو، إلى مقر حفل جوائز أوسكار 2020 المقام صباح اليوم الاثنين على مسرح «دولبي» بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2020 بدورته الـ92.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.