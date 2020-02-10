حصد المخرج «بونج جون هو» جائزة أوسكار أفضل مخرج لعام 2020، عن فيلم «Parasite».

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2020 بدورته الـ92.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.

وتنافس على الجائزة..



مارتن سكورسيزي – عن فيلم (الأيرلندي)

بونغ جون هو – عن فيلم (الطُفيلي)

كوانتن تارانتينو – عن فيلم (ذات مرة في هوليوود)

سام ميندز – عن فيلم (1917)

تود فيليبس – عن فيلم (الجوكر)