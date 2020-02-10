تركيا تعلن مقتل 5 من جنودها في إدلب السورية

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أعلنت تركيا، مقتل خمسة من جنودها في هجوم على نقطة مراقبة بإدلب السورية، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.