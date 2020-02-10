 تركيا تعلن مقتل 5 من جنودها في إدلب السورية - بوابة الشروق
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تركيا تعلن مقتل 5 من جنودها في إدلب السورية

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 10 فبراير 2020 - 3:12 م | آخر تحديث : الإثنين 10 فبراير 2020 - 3:12 م

أعلنت تركيا، مقتل خمسة من جنودها في هجوم على نقطة مراقبة بإدلب السورية، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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