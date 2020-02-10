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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر لحظة تصادم قاربين سريعين، قبالة جزيرة بوكيت التايلاندية.

وأسفر هذا الحادث عن مصرع طفلين روسيين، وإصابة أكثر من عشرين سائحًا روسيًا.