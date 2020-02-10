 بالفيديو.. شاهد لحظة تصادم قاربين في تايلاند - بوابة الشروق
الإثنين 10 فبراير 2020 5:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

بالفيديو.. شاهد لحظة تصادم قاربين في تايلاند

ارشيفية
ارشيفية
نور رشوان
نشر فى : الإثنين 10 فبراير 2020 - 3:05 م | آخر تحديث : الإثنين 10 فبراير 2020 - 3:05 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر لحظة تصادم قاربين سريعين، قبالة جزيرة بوكيت التايلاندية.

وأسفر هذا الحادث عن مصرع طفلين روسيين، وإصابة أكثر من عشرين سائحًا روسيًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك