إطلاق مسبار فضائي في مهمة لاستكشاف الشمس

تم إطلاق المسبار الشمسي، وهو قمر اصطناعي يهدف إلى تقديم رؤية جديدة حول الشمس، من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية الساعة 2303 يوم الأحد بالتوقيت المحلي (0403 صباح الاثنين بتوقيت جرينتش) على متن الصاروخ (أطلس في411).

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أنه في الساعة 0024 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، كان مسؤولو التحكم في المهمة في المركز الأوروبي لعمليات الفضاء في دارمشتات جنوب غربي ألمانيا قد "تلقوا إشارة من المركبة الفضائية تشير إلى أن ألواحها الشمسية قد انطلقت بنجاح".

وتم تزويد المركبة المدارية بعشر أدوات علمية، وتهدف إلى التقاط أول صور عالية الدقة لقطبي الشمس.

وقال جونتر هازينجر، مدير قسم العلوم في وكالة الفضاء الأوروبية: "كبشر، اعتدنا دائما على أهمية الشمس للحياة على الأرض ... ولكننا نعلم أيضا منذ زمن بعيد أنه من الممكن أن تتعطل الحياة اليومية إذا تعرضنا لعاصفة شمسية قوية".

وأشار إلى أنه "مع انتهاء مهمة المسبار الشمسي، سوف نعرف المزيد عن القوة الخفية المسؤولة عن السلوك المتغير للشمس وتأثيره على كوكبنا أكثر من ذي قبل".

وتبلغ التكلفة التقديرية للمهمة المشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) ووكالة ناسا نحو 5ر1 مليار يورو (66ر1 مليار دولار).

وذكرت وكالة الفضاء الأوروبية أن المهمة تهدف إلى "الإجابة على الأسئلة الكبيرة في علم النظام الشمسي لمساعدتنا على فهم كيف يقوم نجمنا بتكوين والتحكم في فقاعة البلازما العملاقة التي تحيط بالنظام الشمسي بأكمله والتأثير على الكواكب بداخله".

ويأمل العلماء في الحصول على رؤى معمقة حول الحقول المغناطيسية المحيطة بالشمس والتي تشكل الغلاف الشمسي وتشكل طقس الشمس.

وسوف يستغرق القمر الاصطناعي ثلاث سنوات للوصول إلى مداره، حيث يسافر لمسافة 42 مليون كيلومتر باتجاه الشمس ويقترب منها أكثر من كوكب عطارد.

وسيجري التحكم في القمر الاصطناعي من المركز الأوروبي لعمليات الفضاء في دارمشتات.