الداخلية توجه قوافل طبية لنزلاء السجون والمحتجزين بأقسام الشرطة



وجه قطاع السجون، قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى منطقة (سجون جمصة) وتقديم الرعاية الطبية لهم، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وبناء على بروتوكول التعاون بين قطاع السجون ووزارة الصحة - تم تنظيم قافلة لتطعيم نزلاء (سجون جمصة) كإجراء وقائى من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، وطعم فريق عمل من مكتب صحة أول طنطا وتحت إشراف أطباء السجن عدد من النزلاء.

كما تم أخذ مقاسات الأطراف الصناعية 13 نزيلا من ذوى الاحتياجات الخاصة، بمعرفة فريق عمل من جمعية الأورمان الخيرية وفقا للبروتوكول المبرم بينها وبين قطاع السجون.

فيما تم توجيه قافلة طبية، ضمت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن بورسعيد، وكذا العاملين من رجال الشرطة والموظفين المدنيين.