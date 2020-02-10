 أوسكار 2020.. «Rocketman» يحصد جائزة أفضل أغنية - بوابة الشروق
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أوسكار 2020.. «Rocketman» يحصد جائزة أفضل أغنية

فيلم rocketman
فيلم rocketman

نشر فى : الإثنين 10 فبراير 2020 - 5:49 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 فبراير 2020 - 6:02 ص

حصدت أغنية «I’m Gonna Love Me Again» لفيلم Rocketman جائزة أوسكار أفضل أغنية أصلية لعام 2020.

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2020 بدورته الـ92.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.

تنافس على أفضل أغنية أصلية


I Can’t Let You Throw Yourself Away
"I’m Gonna Love Me Again" عن فيلم "Rocketman"
"I’m Standing With You" عن فيلم "Breakthrough"
"Into the Unknown" عن فيلم "Frozen 2"
"Stand Up" عن فيلم "Harriet"

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