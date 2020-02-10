حصدت الفنانة «لورا ديرن» جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة لعام 2020، عن فيلم «Marriage Story».

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2020 بدورته الـ92.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.

وتنافسن على الجائزة..

كاثى بيتس عن فيلم "Richard Jewell"

لورا ديرن عن فيلم "Marriage Story"

سكارليت جوهانسون عن فيلم "Jojo Rabbit"

فلورانس بوغ عن فيلم "Little Women"

مارجوت روبى عن فيلم "Bombshell"