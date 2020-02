ألقى النجم العالمي براد بيت كلمة عقب فوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" للمخرج كوينتين تارانتينو.

توجه "بيت" بالشكر إلى طاقم عمل الفيلم، ومازح النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، الذي شاركه في البطولة قائلاً: "توقع الاسوأ من الجميع ولكن انظر للأفضل دائما، ليو أنا اتبع خطاك دائماً؛ لأنك شخص رائع".

أصابت توقعات النقاد هدفها بعد ترشيحهم بيت للفوز بجائزة أفضل ممثل مساعد؛ وخاصة بعد حصوله على جائزة الفئة ذاتها في جوائز بافتا لهذا العام.

جدير بالذكر أن بيت حصد جائزة الأوسكار بعد 24 عاماً من اول ترشيح حصل عليه.

"I’ll ride on your coattails any day, man. The view is fantastic." Brad Pitt thanks Leonardo DiCaprio during his #Oscars speech https://t.co/xIgMGObsBv pic.twitter.com/QCUscq4kG7