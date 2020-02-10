 بعد فوزه بالأوسكار.. براد بيت ممازحا دي كابريو: أنا أتبع خطاك دائما - بوابة الشروق
الإثنين 10 فبراير 2020 4:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

بعد فوزه بالأوسكار.. براد بيت ممازحا دي كابريو: أنا أتبع خطاك دائما

نوران عرفة
نشر فى : الإثنين 10 فبراير 2020 - 4:05 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 فبراير 2020 - 4:05 ص

ألقى النجم العالمي براد بيت كلمة عقب فوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" للمخرج كوينتين تارانتينو.

توجه "بيت" بالشكر إلى طاقم عمل الفيلم، ومازح النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، الذي شاركه في البطولة قائلاً: "توقع الاسوأ من الجميع ولكن انظر للأفضل دائما، ليو أنا اتبع خطاك دائماً؛ لأنك شخص رائع".

أصابت توقعات النقاد هدفها بعد ترشيحهم بيت للفوز بجائزة أفضل ممثل مساعد؛ وخاصة بعد حصوله على جائزة الفئة ذاتها في جوائز بافتا لهذا العام.

جدير بالذكر أن بيت حصد جائزة الأوسكار بعد 24 عاماً من اول ترشيح حصل عليه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك