أوكرانيا تطالب إيران بتسليمها الصندوق الأسود الخاص بالطائرة التي أسقطت الشهر الماضي

صرح وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو اليوم الاثنين أن بلاده تضغط على إيران من أجل تسليمها الصندوق الاسود الخاص بالطائرة الأوكرانية التي تحطمت بعد إقلاعها من مطار طهران الشهر الماضي.

وقال بريستايكو في تصريحات لرابطة الصحافة الأجنبية في روما اليوم إن "الصندوق الأسود والتعاون مع طهران هي مسألة شائكة للغاية من البداية، ونحن نحاول استمرار تركيز الرسالة" على استعادة البيانات.

وتتعرض إيران لضغوط دولية لتقديم مزيد من المعلومات بشأن الملابسات التي أدت إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية من طراز بوينج 737-800 في رحلتها 752بعد دقيقتين من إقلاعها من مطار طهران، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ارنا) الرسمية قد ذكرت الشهر الماضي أن طهران "لا تعتزم في الوقت الحالي" إرسال الصندوق الاسود الخاص بالطائرة إلى أوكرانيا أو أي دولة أخرى.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بريستايكو قوله: "يتعين الآن أن نخطط على المدى الأطول كيفية استعادة الصندوقين الأسودين، وكيفية مواصلة التحقيقات، ونحن ننسق مع خمس دول" في هذا الصدد.