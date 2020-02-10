 رئيس الصين يتفقد أعمال الوقاية من تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه في بكين - بوابة الشروق
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رئيس الصين يتفقد أعمال الوقاية من تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه في بكين

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 10 فبراير 2020 - 1:37 م | آخر تحديث : الإثنين 10 فبراير 2020 - 1:37 م

تفقد الرئيس الصيني شي جين بينج الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم الاثنين، أعمال الوقاية من تفشي الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا المستجد، والسيطرة عليه في العاصمة (بكين).

ونقل التليفزيون الصيني المركزي لقطات للرئيس شي جين بينج أثناء زيارته حي "أنهوالي" السكني ومنطقة "تشاويانغ" في بكين، لتفقد أعمال الوقاية من تفشي المرض والسيطرة عليه، ومدى توفر إمدادات الاحتياجات الضرورية اليومية، حيث ظهر بينج في اللقطات المصورة وهو يرتدي كمامة الوجه ويخضع للإجراءات الوقائية المتبعة، ومن بينها قياس درجة حرارته.


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