 أوسكار 2020.. «American Factory» يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي - بوابة الشروق
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أوسكار 2020.. «American Factory» يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي


نشر فى : الإثنين 10 فبراير 2020 - 4:13 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 فبراير 2020 - 4:33 ص

حصد «American Factory» جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي لعام 2020.

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2020 بدورته ال 92.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.

تنافس على جائزة أفضل فيلم وثائقى:
إلى سما
الكهف
Honeyland
The Edge of Democracy
American Factory

 

 

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