أكد صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، منح مدرسة الشهداء الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك في ظل تفوق طلابها وحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة في ظل نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

وأضاف "وكيل تعليم الوادي الجديد" أن المحافظ قرر إجراء قرعة علنية لرحلات عمره لاختيار عدد من أولياء أمور الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في كافة المواد الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية، حيث تضم المحافظة 38 طالبا حصلوا على مجموع 140 درجة، الأمر الذي دعى المحافظ إلى مكافأة أولياء أمورهم نظير متابعتهم المستمرة لأبنائهم الطلاب وتفوقهم.

وأشار إلى أن مدارس المحافظة تتحلى بالانضباط والالتزام بجانب المتابعة المستمرة من الموجهين والتزام المعلمين، الأمر الذي انعكس أثره على نتائج طلاب الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول.