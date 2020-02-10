مسئولة أممية: الإمارات أحدثت نقلة نوعية في التخطيط لبناء المدن المستدامة وإدارتها

أعربت مامي ميزتوري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، عن فخرها بدور دولة الإمارات وجهودها الإنسانية في إعادة بناء وإعمار المدن المتأثرة بالكوارث والصراعات على مستوى العالم، إضافة إلى قيامها بإحداث نقلة نوعية في طريقة التخطيط لبناء المدن المستدامة وإدارتها.

وقالت ميزتوري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، بالتزامن مع انطلاق أعمال المنتدى الحضري العالمي العاشر في أبوظبي، إن "دولة الإمارات وبما تمتلكه من ابتكارات وتكنولوجيا متطورة لديها القدرة على جعل المجتمع مقاوما للكوارث".

وأكدت التزام دولة الإمارات بتنفيذ الخطة العالمية للحد من مخاطر الكوارث وتطبيق "إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث"، إضافة إلى مشاركتها في برنامج "جعل المدن مرنة".

وأوضحت أنه يوجد نحو 26 مليون شخص يعانون من الفقر بسبب الكوارث و70 مليون شخص ينزحون، فيما تقدر الخسائر الاقتصادية بسبب الكوارث بما يقارب 520 مليار دولار.

وأضافت أن كل دولار يستثمر في الحد من المخاطر والوقاية منها يمكن أن يوفر ما يصل إلى 15 دولارا في عملية التعافي بعد الكوارث، بينما كل دولار يستثمر في صنع البنية التحتية المقاومة للكوارث يوفر 4 دولارات في إعادة الإعمار.